واشنطن : فيروس كورونا القاتل منتشر أكثر من ظهوره الأول

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أكدت منسقة فريق البيت الأبيض المعني بمكافحة كورونا ديبورا بيركس يوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة في حربها ضد الفيروس، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن “سي. أن. أن.” الأمريكية.

وقالت بيركس إن “الفيروس القاتل منتشر أكثر مما كان عليه عندما ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة، وأن ما نراه اليوم مختلف عن الوضع في شهري مارس وأبريل”.

وأضافت: “إنه منتشر بشكل غير عادي، في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء”.

وشددت على أن “الأمريكيين بحاجة إلى اتباع التوصيات والإرشادات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد، الذي أوصت به المؤسسات الصحية”.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث سجلت 4 ملايين و783 ألفا و757 إصابة، وأكثر من 158 ألف وفاة بالفيروس.