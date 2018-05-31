واشنطن: فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية منتصف ليل الجمعة

أ.ش.أأعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أن قرار فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.وقال روس - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن بلاده تتطلع إلى استمرار ا

أ.ش.أ

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أن قرار فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

وقال روس – في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس – أن بلاده تتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمكسيك من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر، لافتا إلى أن هناك مسائل أخرى تحتاج واشنطن إلى تسويتها .

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أجل الإعفاءات الجمركية المؤقتة الممنوحة لواردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي حتى الأول من يونيو المقبل، بعد أن أعلن فرض الرسوم المذكورة في مارس الماضي.

