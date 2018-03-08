سيـــاســة

واشنطن توافق على مبيعات عسكرية لقطر والإمارات بنحو 467 مليون دولار

متابعات قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة لكل من قطر والإمارات قيمتها 467 مليون دولار.وأدرجت شركة ريثيون بصفتها المتعاقد الرئيسي في الصفقات للدولتين، وفق ما نقلته رويترز.وأضاف بيان البنتاجون أن الموافقة شملت مبيعا