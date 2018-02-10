واشنطن تنفي دعمها إسرائيل في العملية العسكرية بسوريا

متابعات أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن قناة “الحرة” الأمريكية نقلت الليلة عن المتحدث الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة تنتظر موقفا دوليا أ

متابعات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن قناة “الحرة” الأمريكية نقلت الليلة عن المتحدث الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة تنتظر موقفا دوليا أكثر حزما تجاه نشاطات إيران التخريبية.

وكانت إسرائيل قد أكدت رسميا أن طائرة مقاتلة من طراز “إف 16” تم إسقاطها بصاروخ من الدفاع الجوي السوري.

وكان التلفزيون السوري قد أعلن صباح اليوم أن الدفاع الجوي السوري أفشل هجوما إسرائيليا ثانيا على مواقع في المنطقة الجنوبية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلة إسرائيلية قد تحطمت بعد هجوم على أهداف إيرانية في سوريا وهبط طياران في إسرائيل، ونقلا لاحقا إلى المستشفى أحدهما في حالة خطيرة.