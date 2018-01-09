واشنطن تقرر الجمعة موقفها من تعليق العقوبات على إيران

متابعات قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات الأمريكية على إيران وفقا لما نصت عليه الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها مع إيران في 2015، وفق ما نقلته رويترز. وقال ستيف جولدشتاين المتحدث باسم الخار

متابعات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات الأمريكية على إيران وفقا لما نصت عليه الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها مع إيران في 2015، وفق ما نقلته رويترز.

وقال ستيف جولدشتاين المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية إن من المتوقع أن يلتقي ترامب مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس في البيت الأبيض في وقت لاحق من الأسبوع قبل هذا القرار.

وأضاف ”نتوقع قرارا يوم الجمعة. والمناقشات مستمرة بشأن هذا الأمر“.