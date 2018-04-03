واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على منتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار سنويا

وكالات:نشرت واشنطن الثلاثاء قائمة بمنتجات صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا «ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا» وتعتزم ادارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عليها ردا على ما تقوم به بكين من «نقل بالقوة للتكنولوجيا الاميركية والملكية الفكرية».وقال الممثل الأمريك

وكالات:

نشرت واشنطن الثلاثاء قائمة بمنتجات صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا «ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا» وتعتزم ادارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عليها ردا على ما تقوم به بكين من «نقل بالقوة للتكنولوجيا الاميركية والملكية الفكرية».





وقال الممثل الأمريكي للتجارة في بيان إن هذه اللائحة تشمل منتجات من قطاعات مختلفة بما فيها «تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات»، علماً بأن الرئيس ترامب اعلن بنفسه في 22 مارس عزمه على استهداف واردات صينية تصل قيمتها سنويا إلى 60 مليار دولار.