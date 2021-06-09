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واشنطن تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر لـ92 دولة

من خلال مبادرة كوفاكس
المال - خاص 8:52 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 8:52 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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تعتزم الولايات المتحدة، التبرع بـ500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا لـ 92 دولة خلال العامين المقبلين.

وحسب ما نقلته رويترز عن مصدر مطلع، ستشتري واشنطن 200 مليون جرعة من لقاح فايزر للتبرع بها هذا العام و 300 مليون في النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف المصدر أنها ستتبرع بها إلى 92 دولة منخفضة الدخل والاتحاد الأفريقي.

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وسيتم تقديم التبرعات من خلال مبادرة كوفاكس التي توزع لقاحات كورونا على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بدعم من منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”.

 وقال المصدر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن تلك الخطة في أقرب وقت يوم الخميس.

وكان بايدن متوجها إلى بريطانيا يوم الأربعاء لحضور اجتماع مجموعة السبع للدول الأكثر ثراء في العالم.

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بقلم المال - خاص

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