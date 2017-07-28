واشنطن تعاقب إيران على الصاروخ المستفز

سكاي نيوز عربيةفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، ردًّا على إطلاق الأخيرة صاروخًا قادرًا على حمل قمر صناعي إلى الفضاء، أمس الخميس.وطبقًا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن العقوبات تستهدف 6 شركات إيرانية من مجموعة "الشهيد همت الصناعية"، التي تعتبرها وزارة الخزانة الأميركية محور برنام

سكاي نيوز عربية

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، ردًّا على إطلاق الأخيرة صاروخًا قادرًا على حمل قمر صناعي إلى الفضاء، أمس الخميس.





وطبقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن العقوبات تستهدف 6 شركات إيرانية من مجموعة “الشهيد همت الصناعية”، التي تعتبرها وزارة الخزانة الأميركية محور برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال وزير الخزانة ستيفن مينوشين، إن العقوبات تعكس المخاوف الأميركية العميقة بشأن اختبار الصواريخ الإيرانية وتصرفات أخرى.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في مواجهة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بما في ذلك “الإطلاق المستفز للفضاء”، الخميس.

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد انتقدت، في وقت سابق، إطلاق الصاروخ الإيراني، واعتبرته تطويرًا مستمرًّا للصواريخ الباليستية، وانتهاكًا للاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

تجربة صاروخية

وأعلنت إيران، الخميس، أنها اختبرت “بنجاح” صاروخ “سيمرغ”، الذي تقول إنه قادر على حمل “أقمار صناعية” إلى الفضاء.

تأتي هذه التطورات بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات جديدة على إيران، إضافة إلى كل من روسيا وكوريا الشمالية.

كان المسئولون بإدارة ترامب قد قالوا إنه يتم تجهيز عقوبات اقتصادية على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، ولدورها في زعزعة استقرار المنطقة.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متصاعدًا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد السلطة في واشنطن، إذ سارع إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد أن أجرت الأخيرة تجارب على صواريخ باليستية في فبراير الماضي.