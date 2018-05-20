واشنطن تسعى إلى اتفاق جيد مع كندا والمكسيك حول التبادل الحر

أ.ف.بصرح ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الأحد، بأن بلاده تسعى إلى الحصول على اتفاق جيد في مفاوضاتها الجديدة مع كندا والمكسيك حول معاهدة التبادل الحر في أمريكا الشمالية (نافتا).وقال منوتشين، لشبكة "فوكس نيوز"، إن الرئيس (دونالد ترامب) مهتم بالتوصل إلى اتفاق جيد أكثر من اهتمامه بمواعي

أ.ف.ب

صرح ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الأحد، بأن بلاده تسعى إلى الحصول على اتفاق جيد في مفاوضاتها الجديدة مع كندا والمكسيك حول معاهدة التبادل الحر في أمريكا الشمالية (نافتا).

وقال منوتشين، لشبكة “فوكس نيوز”، إن الرئيس (دونالد ترامب) مهتم بالتوصل إلى اتفاق جيد أكثر من اهتمامه بمواعيد معينة، علماً بأن إدارة ترامب تخوض سباقًا مع الزمن مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية في السادس من نوفمبر.

وأضاف: “سواء قدمنا (الاتفاق) أمام هذا الكونجرس أو أمام كونجرس جديد، فإن الرئيس عازم على ان نفاوض في شان نافتا”.

كان رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين، حض الإدارة الأمريكية على كشف نياتها حيال نافتا في موعد أقصاه مساء الخميس، إذا أرادت أن يتمكن الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من التصويت على اتفاق محتمل.

ولكن مع استمرار المحادثات بين الدول الثلاث، أعطى راين “هامش مناورة” يلائم جدول الأعمال التشريعي “ما يمنح الإدارة وشركاءنا التجاريين أسبوعين آخرين لبلوغ اتفاق”.

وتوافقت اوتاوا ومكسيكو وواشنطن على ان الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ العام 1994 ينبغي أن يشمل اشكاليات اجتماعية وبيئية لم تكن مدرجة عند توقيع النص الاساسي.

رغم ذلك، واصل الرئيس الأمريكي تهديده بالانسحاب من نافتا اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مرض، محملا اياه مسؤولية القضاء على الاف الوظائف الأمريكية ونقل الشركات لمقارها وخصوصا في قطاع السيارات.

واقر منوتشين الاحد بان آراء الافرقاء الثلاثة لا تزال متباعدة “لكن هدفنا يبقى التوصل الى اتفاق”.

واضاف ان “الرئيس ترامب و(رئيس الوزراء) الكندي جاستن ترودو اجريا نقاشا جديا جدا. لا نزال بعيدين الواحد من الاخر لكننا نبذل جهدا كبيرا كل يوم لاعادة التفاوض على هذا الاتفاق”.

والجمعة، اعلن ترودو ان هناك “اقتراحا جيدا على الطاولة”.

ولفت الى اقتراحات من المكسيك تتيح تقليص العجز الأمريكي مع مكسيكو و”حتى اعادة بعض الوظائف في قطاع السيارات من المكسيك الى الولايات المتحدة”.

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد المكسيكي ايلديفونسو غواخاردو انه يمكن التوصل الى اتفاق “اعتبارا من الاسبوع الاخير من مايو” قبل ان يؤكد في تغريدة “رفض” اي اتفاق مقبل “يؤدي الى خسارة وظائف في المكسيك.