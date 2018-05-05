واشنطن ترفض ضغوط الصين على شركات الطيران الأجنبية

متابعاتانتقد البيت الأبيض بشدة يوم السبت محاولات الصين إلزام شركات الطيران الأجنبية بتغيير الطريقة التي تشير بها إلى تايوان وهونج كونج ومكاو واصفا ذلك بأنه ”هراء استبدادي ”.وفي بيان تلقته رويترز، قال البيت الأبيض إن هيئة الطيران المدني الصينية بعثت برسائل إلى 36 شركة طيران

متابعات

انتقد البيت الأبيض بشدة يوم السبت محاولات الصين إلزام شركات الطيران الأجنبية بتغيير الطريقة التي تشير بها إلى تايوان وهونج كونج ومكاو واصفا ذلك بأنه ”هراء استبدادي ”.

وفي بيان تلقته رويترز، قال البيت الأبيض إن هيئة الطيران المدني الصينية بعثت برسائل إلى 36 شركة طيران أجنبية، ومن بينها شركات أمريكية، تطالبها بهذه التغييرات.

وقال البيت الأبيض في البيان إن ”الولايات المتحدة تحتج بشدة على محاولات الصين إرغام الشركات الخاصة على استخدام لغة محددة ذات طابع سياسي في محتواها المتاح للجميع”.

وأضاف ” ندعو الصين إلى الكف عن ممارسة التهديد والإكراه ضد شركات الطيران والمواطنين الأمريكيين”.

وأكدت مجموعة أميركان إيرلاينز في وقت سابق يوم السبت أنها تلقت هذا الطلب، بينما لم ترد يونايتد إيرلاينز على طلب للتعقيب.