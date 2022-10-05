واشنطن: تخفيض «أوبك +» إنتاج النفط انحياز لروسيا وسنطرح 10 ملايين برميل بأسواقنا

قال بيان للبيت الأبيض إن تخفيض منظمة «أوبك +» إنتاج النفط انحياز لروسيا معلنا طرح 10 ملايين برميل بأسواق الولايات المتحدة لمواجهة ارتفاع محتمل للأسعار بالبلاد.

وكان وزراء الطاقة الذين حضروا اجتماع منظمة “أوبك+” وفاق على خفض إنتاج النفط بنحو 2 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر من داخل الاجتماع.

وقامت إدارة جو بايدن بحملة ضغط واسعة النطاق في محاولة أخيرة لثني الحلفاء في الشرق الأوسط عن خفض إنتاج النفط بشكل كبير، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وأفادت قناة العربية، بأن البيت الأبيض ذكر الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن “يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+” والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.

وذكر البيت الأبيض أن “من الواضح أن “أوبك+” تنحاز لروسيا”.

وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس إن خفض الانتاج سيضر بالدول “التي تعاني أصلا” من ارتفاع الأسعار بينما “يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي” للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي.

ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، وفق البيان الأمريكي.

وستطلب إدارة بايدن من الكونجرس سلطات إضافية لمواجهة تأثير القرار.

وهذا الخفض الكبير سيتسبب في رفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لإدارة بايدن، قبل 5 أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.