استثمار

واشنطن تخفض توقعاتها حول حجم صادراتها الزارعية لمصر إلى 2 مليار دولار

بسبب تباطؤ الشحنات خلال الربع الثالث من العام
سمر السيد 6:44 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 6:44 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها الخاصة بحجم صادراتها الزراعية إلى مصر فى العام المالى الأمريكى الجارى بمقدار 500 مليون دولار، ليسجل نحو 2 مليار مقابل 2.5 مليار تم توقعها فى مايو الماضى، مبررةً ذلك بتباطؤ الشحنات خلال الربع الثالث من هذا العام وذلك بشكل جذرى.

وتبدأ السنة المالية الأمريكية فى الفترة من 1 أكتوبر حتى 30 سبتمبر من كل عام.

وأشارت «الزراعة الأمريكية» فى تقرير حديث صادر عنها مؤخراً إلى بلوغ حجم صادراتها الزراعية لمصر نحو 1.738 مليار دولار فى العام المالى الماضى.

وذكر التقرير أن قيمة صادرات واشنطن الزراعية لمنطقة شمال أفريقيا فى العام المالى الجارى ستنخفض إلى 3.3 مليار مقابل 3.8 مليار دولار تم التنبؤ بها مايو الماضى، فى حين أنها كانت قد سجلت نحو 2.590 مليار العام المالى الماضى.

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أما صادراتها للشرق الأوسط فلم تتغير توقعاتها عن تلك الصادرة فى مايو الماضى لتثبت عند 5.5 مليار للعام المالى الجارى مقابل 5.395 مليار فى العام المالى 2020.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الثانية بقائمة واردات أكبر خمس دول لمصر طبقاً للأصناف وذلك فى نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت قيمة صادراتها للقاهرة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين نحو 2.678 مليار دولار بارتفاع قدره 602.558 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضى والتى سجلت فيها نحو 2.076 مليار.

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وأوضحت بيانات «الإحصاء»، أن واردات مصر من الحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية والعلف الأمريكى قفزت إلى نحو 1.0588 مليار دولار خلال الخمس شهور الأولى من العام الجارى مقابل 609.946 مليون فى الفترة المقابلة من 2020.

و بحسب بيانات أخرى لـ«الإحصاء»، سجل إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة العام الماضى نحو 6.315 مليار، منها صادرات أمريكية بقيمة 4.693 مليار دولار مقابل 4.999 مليار دولار فى 2019 وصادرات مصرية بقيمة 1.622 مليار مقابل 2.205 مليار فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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