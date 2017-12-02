واشنطن تخفض الضرائب على الشركات بنسبة 15%

من 35 % إلى 20 % خالد بدر الدين وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت على تعديلات ضريبية بأغلبية بسيطة بما يقرب الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب خطوة لهدفهم المتمثل في خفض الضرائب على قطاع الأعمال والأغنياء بيما تركز تأثيرات التغييرات على المواطن الأمريكي العادي.وذكرت وكالة رويترز أنه وفقا ل

من 35 % إلى 20 %

خالد بدر الدين

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت على تعديلات ضريبية بأغلبية بسيطة بما يقرب الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب خطوة لهدفهم المتمثل في خفض الضرائب على قطاع الأعمال والأغنياء بيما تركز تأثيرات التغييرات على المواطن الأمريكي العادي.

وذكرت وكالة رويترز أنه وفقا لمشروع القانون سيتم تخفيض الضرائب على الشركات إلى 20 % بدلا من 35 % فيما ستعفى أرباح الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتجنيها من أنشطتها في الخارج من جزء كبير من الضرائب وهي تغييرات تسعى لها جماعات الضغط في قطاع الأعمال منذ سنوات.

ويريد الرئيس ترامب تطبيق قانون الضرائب الجديد قبل نهاية العام بما يمكنه هو والجمهوريين من تسجيل أول إنجاز تشريعي كبير في عام 2017 رغم هيمنتهم على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب منذ توليه الرئاسة في يناير الماضى .

ويسعى الجمهوريون لإضافة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات للدين القومي الذي يبلغ 20 تريليونا لتمويل تطبيق تعديلات في أكبر تغيير يطبق على قوانين الضرائب الأمريكية منذ الثمانينيات لتساعد فى تعزيز الاقتصاد الذي يشهد نموا بالفعل.

وتوقع الزعماء الجمهوريون أثناء احتفالهم بتمرير المشروع أن تشجع التخفيضات الضريبية الشركات الأمريكية على ضخ المزيد من الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي لدرجة أن ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ قال إنه توجد ا فرصة الآن لجعل أمريكا أكثر قدرة على المنافسة والمحافظة على فرص العمل وعدم انتقالها للخارج وتخفيف العبء كثيرا عن كاهل الطبقة المتوسطة .

وتشهد أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا منذ أشهر على أمل أن تؤدي التعديلات التي تريد واشنطن تطبيقها إلى تخفيضات ضريبية كبيرة بالنسبة للشركات كما كتب ترامب في تغريدة نشرها على تويتر: “اقتربنا خطوة من تطبيق تخفيضات ضريبية ضخمة للأسر العاملة في أنحاء أمريكا“.

وجاء إقرار مشروع القانون بتأييد 51 صوتا مقابل 49 صوتا معارضا ولكن اشتكى الديمقراطيون من صياغة تعديلات طرأت على مشروع القانون في اللحظات الأخيرة لكسب تأييد جمهوريين كانوا متشككين فيه، وقالوا إن محامين ومحاسبين يمكن أن يتلاعبوا فيها فيما بعد بما يسمح بتهرب ضريبي

ومن المرجح أن تبدأ محادثات هذا الأسبوع بين مجلسي الشيوخ والنواب الذي أقر بالفعل نسخته الخاصة بمشروع قانون الضرائب برغم أنه لم يصوت أي ديمقراطي لصالح مشروع القانون و لكن الديمقراطيين لم يتمكنوا من عرقلة مشروع القانون لتمتع الجمهوريين بأغلبية 52 عضوا مقابل 48 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ “الجمهوريون تمكنوا من إجراء تعديلات على مشروع قانون سيء لجعله أسوأ… في جنح الظلام وبعجلة كبيرة تم إدخال سلسلة تغييرات في اللحظات الأخيرة من شأنها أن تضخ المزيد من المال في جيوب الأغنياء والشركات الكبرى”.

وكان السناتور بوب كوركر هو الجمهوري الوحيد الذي لم يصوت لصالح مشروع القانون وقال: “لم أتمكن من تجاهل مخاوفي المالية والتصويت لصالح القانونالذي يمكن أن يزيد من أعباء الدين على الأجيال القادمة”.