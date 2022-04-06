واشنطن تختار طريقة جديدة لمواجهة جنوح سفينة تتبع إيفرجرين بعد فشل التعويم مرتين

ذكرت تقارير صحفية غربية عن صعوبة سحب السفنية التابعة لشركة إيفرجرين والمعروفة بـ” “إيفر فورورد ” في الخليج الامريكي ” تشيسابيك “، بعد صعوبة تعويمها مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق وكالة فرانس برس فانه من المقرر أن يتم البدء خلال الساعات المقبلة في تفريغ عددا من الحاويات، قد تصل إلى 5 ألآف حاوية، حتى يمكن تعويم السفينة.

وذكرت الوكالة أن خفر السواحل الأمريكي قرر أن أفضل استراتيجية الآن هي تفريغ الحاويات من السفينة، مؤكدة أن عملية إعادة الإبحار قد تستغرق أسبوعين آخرين.

وأكدت أنه بمجرد إزالة الحاويات، ستحاول قاطرات الجر القيام برحلة عودة ثالثة، خاصة أنه سيتم إزالة الحاويات خلال النهار لأسباب تتعلق بالسلامة.

وجنحت سفينة Ever Forward على قناة Craighill في 13 مارس عندما غادرت ميناء بالتيمور، وكانت تسير السفينة بسرعة حوالي 13 عقدة عندما خرجت من القناة وجنحت.

كان من المفترض أن تبحر سفينة Ever Forward إلى نورفولك بولاية فيرجينيا قبل أن تنحرف ، كما ستحتاج السفينة إلى مزيد من عمليات التفتيش بعد إعادة الإبحار، وهو ما قد يحدث بعد عام واحد بالضبط من عودة إيفر جيفين إلى قناة السويس، والتي جنحت في مارس من العام الماضي.

وفي 20 مارس الماضي أبدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إمكانية تدخل الهيئة بما تملك من خبرات في إنقاذ وتعويم السفينة التابعة لخط إيفرجرين في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الهيئة اكتسبت الخبرة التي تؤهلها لذلك بعد تجربتها مع السفينة إيفرجيفن قبل عام .

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مارلوج في نسخته الحادية عشرة، الذي استضافته الإسكندرية مؤخرا، أن خفر السواحل الأمريكي كشف عن زيادة اعمال التعويم السفينة لتصل إلى 10 ايام مقبلة .

ويوم الثلاثاء 15 مارس، أكد مسؤولون أمريكيون أن سفينة حاويات ضخمة تحمل اسم “إيفر فوروارد”، مملوكة لشركة إيفرجرين، ومقرها بنما، قد جنحت وتسببت بتعطل الملاحة البحرية بالقرب من ميناء بالتيمور الأمريكي.

وأكد متحدث باسم المنطقة الخامسة لخفر السواحل الأمريكي أن السفينة كان على متنها ربان واحد.

وقال ويليام دويل ، المدير التنفيذي لإدارة ميناء ماريلاند، في بيانٍ، إن السفينة إيفر فوروارد، التي يبلغ ارتفاعها 1096 قدمًا (334 مترًا) جنحت بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء بالتيمور ليلة الأحد.

كانت السفينة التي يبلغ ارتفاعها 334 مترًا (1096 قدمًا) في طريقها إلى نورفولك بولاية فيرجينيا، عندما علقت في خليج تشيسابيك.