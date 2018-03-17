واشنطن تحقق في حصول شركة على بيانات 50 مليون حساب بفيسبوك

متابعات قالت النائب العام بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم السبت إن مكتبها فتح تحقيقا بعد نشر تقارير تفيد بحصول شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات على معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.ووفق ما

متابعات

قالت النائب العام بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم السبت إن مكتبها فتح تحقيقا بعد نشر تقارير تفيد بحصول شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات على معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.





ووفق ما نقلته رويترز، أضافت ماورا هيلي على تويتر ”مواطنو ماساتشوستس يستحقون الحصول على إجابات فورية من فيسبوك وكمبردج أناليتيكا. لقد فتحنا تحقيقا“. وأرفقت هيلي التعليق برابط خاص بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن هذه القضية.



