واشنطن تحث الدول على طلب المساعدة حال صعوبة استيراد الأغذية الروسية

قال رامين تولوي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية أمس الأربعاء، إن على الدول طلب المساعدة من الولايات المتحدة إذا واجهت أي مشكلات في استيراد الأغذية والأسمدة الروسية، مؤكدا أن هذه السلع لا تخضع للعقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

مسؤول أمريكي: لا شيء يمنع روسيا من تصدير الحبوب أو الأسمدة باستثناء سياساتها وإجراءاتها

وأضاف تولوي في تصريحات للصحفيين “لا شيء يمنع روسيا من تصدير الحبوب أو الأسمدة باستثناء سياساتها وإجراءاتها”.

ولكنه ذكر أن مخاوف أثيرت بشأن “ما يسمى بالامتثال المفرط للعقوبات”، وفرضت واشنطن مجموعة واسعة من العقوبات على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

ويعتبر تسهيل تصدير الأغذية والحبوب الروسية جزءا أساسيا من محاولات مسؤولين من الأمم المتحدة وتركيا للتوسط في اتفاق مع موسكو يسمح أيضا بشحن الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال تولوي عن جهود الأمم المتحدة “نؤيدها بشكل كامل… وسنواصل التنسيق الوثيق مع وفد الأمم المتحدة وحكومة أوكرانيا بشأن سبل تخفيف تداعيات حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي”.

الحرب تثير أزمة غذاء عالمية

وأثارت الحرب أزمة غذاء عالمية، وتسهم روسيا وأوكرانيا بما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين أن روسيا أيضا مصدر رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء، وتلقي باللوم على العقوبات الغربية وعلى كييف لتلغيمها موانئها المطلة على البحر الأسود.

وقال تولوي “لا تريد الولايات المتحدة أن تكون هناك عقبات أمام قدرة الدول والشركات على شراء الأغذية والأسمدة الروسية وأمام وصول هذه البضائع للأسواق الدولية”.

واشنطن: على الدول الاتصال بوزارة الخزانة أو السفارات الأمريكية المحلية إذا ما واجهت مشكلات

وحث الدول على الاتصال بوزارة الخزانة أو السفارات الأمريكية المحلية إذا ما واجهت مشكلات.

الخارجية البريطانية: الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الخميس إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل، وعرضت تقديم بريطانيا لخبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة “نحن واضحون تماما في أن أزمة الحبوب مسألة ملحة، وأنه يجب حلها خلال الشهر المقبل وإلا فقد نشهد عواقب وخيمة”.

وأضافت: “من الواضح جدا أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية، وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية، وتعرض المملكة المتحدة خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر (شحنات) الحبوب بأمان، ولكن هذا سيتطلب جهدا دوليا”.