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واشنطن تجمد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزى الأفغانى فى البنوك الأمريكية

الأصول الأفغانية المحفوظة فى حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتمانى خاص فى بنك الاحتياطى الفيدرالى بنيويورك
المال - خاص 10:12 م, الجمعة, 11 فبراير 22 10:12 م, الجمعة, 11 فبراير 22

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وقع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما يقضى ب تجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزى الأفغانى فى البنوك الأمريكية، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وأفاد موقع البيت الأبيض، بأن الأصول الأفغانية المحفوظة فى حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتمانى خاص فى بنك الاحتياطى الفيدرالى بنيويورك.

وأضاف البيت الأبيض أنه من المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال فى المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغانى بعد قرار المحكمة ذى الصلة.

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فى الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار فى الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما فى ذلك هجمات 11 سبتمبر 2001 .

وفى وقت سابق، قال مسئول كبير بالأمم المتحدة، إن لدى المنظمة نحو 135 مليون دولار فى بنك فى أفغانستان، لكنها غير قادرة على استخدام المال لأن البنك المركزى الذى تديره حركة طالبان لا يستطيع تحويله إلى العملة المحلية.

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وقال عبد الله الدردرى رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى أفغانستان إن المنظمة أدخلت الدولارات الأمريكية إلى البلاد وأودعتها فى بنك أفغانستان الدولى، “مع وعد واضح من البنك المركزى بأن النقود الجديدة ستُحوَّل تلقائيا إلى العملة الأفغانية”.

وأضاف فى تصريح خلال قمة لجمعية المتخصصين المعتمدين فى مكافحة غسل الأموال، “لم يحدث ذلك”. وتابع قائلا إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى نفسه لديه “30 مليون دولار عالقة فى بنك أفغانستان الدولى لا يمكننى تحويلها إلى العملة الأفغانية، ودون العملةالأفغانية، كما يمكنكم تصور الوضع، ليس بوسعنا تنفيذ كل برامجنا”.

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