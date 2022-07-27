واشنطن بوست : العدل الأمريكية تحقق في محاولات ترامب لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة

نقلت صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء عن مصادر قولها إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك ضمن تحقيقها الجنائي في محاولاته لقلب هزيمته في انتخابات 2020، بحسب وكالة رويترز.

وتستمع وزارة العدل إلى مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أكد أول أمس الاثنين أنه أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى تحقق في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي يوم السادس من يناير عام 2021 والجهود التي بذلها ترامب وحلفاؤه لتحويل هزيمته إلى انتصار.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن ممثلي الادعاء الذين يستجوبون الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى سألوا عن محادثات مع ترامب ومحاميه وغيرهم من المقربين إلى الرئيس السابق.

تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكونجرس تزداد سخونة

وتعتبر شهادة مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، وهو أرفع مسؤول حتى الآن يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى، إشارة إلى أن تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكونجرس تزداد سخونة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن محققي وزارة العدل تلقوا أيضا في أبريل تسجيلات هاتفية لمسؤولين كبار منهم مارك ميدوز كبير موظفي ترامب السابق.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة العدل للحصول على تعليق على الفور.

كما لم ترد متحدثة باسم ترامب على طلب من رويترز للتعليق، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

زوج إبنة ترامب يكشف إصابته بالسرطان

من ناحية أخرى، قال جاريد كوشنر، أحد كبار المساعدين السابقين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، في مذكرات تُنشر الشهر المقبل إنه أصيب بسرطان الغدة الدرقية عام 2019.

وبحسب مقتطفات من الكتاب اطلعت عليها رويترز، كتب كوشنر أن طبيب البيت الأبيض شون كونلي أخبره على انفراد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان ترامب متجها إلى تكساس، بأن نتائج فحوصه بمركز والتر ريد الطبي أظهرت أنه مصاب بالسرطان، وأنهم “بحاجة إلى تحديد موعد لإجراء عملية جراحية على الفور”.

وأجرى كوشنر الجراحة قبل عيد الشكر مباشرة في ذلك العام، وتمكن من إبقاء أمر إصابته بالسرطان سرا على الرغم من عمله في البيت الأبيض حيث كان تسريب الأخبار شائعا في ذلك الحين. ونُشرت مقتطفات الكتاب لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز.

ودون علم كوشنر، كان ترامب على دراية بإصابة صهره بالسرطان، وورد في الكتاب “في اليوم السابق للجراحة، استدعاني ترامب إلى المكتب البيضاوي وطلب من فريقه إغلاق الباب، ثم سأل ‘هل أنت قلق بشأن الجراحة؟”