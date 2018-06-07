واشنطن: اقتحام سيارة لبوابة سفارتنا بسول وبدء التحقيقات

(أ ش أ)أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية اقتحام سيارة لبوابة السفارة الأمريكية في سول، عاصمة كوريا الجنوبية. ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله "إن التحقيق مازال جاريا حول ملابسات الحادث"، رافضا التطرق إلى أية تفاصيل أخرى .على صعيد متصل، أعلن اليوم في سو

(أ ش أ)

أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية اقتحام سيارة لبوابة السفارة الأمريكية في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله “إن التحقيق مازال جاريا حول ملابسات الحادث”، رافضا التطرق إلى أية تفاصيل أخرى .

على صعيد متصل، أعلن اليوم في سول أن مرتكب الحادث أبلغ الشرطة رغبته في دخول السفارة الأمريكية في وقت سابق اليوم، بغرض اللجوء إلى الولايات المتحدة فضلا عن أن لديه “قصصا تتعلق بكوريا الشمالية”.

وقال قائد السيارة أنه يعمل موظفا حكوميا ويبلغ من العمر 48 عاما.