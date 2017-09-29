واشنطن: اعتقال 3800 مشتبه به في 6 أشهر لمحاربة جرائم العصابات

وكالات:وجه الإدعاء الأمريكي اتهامات جنائية لأكثر من 3800 شخص يزعم أنهم أعضاء في عصابات بالولايات المتحدة وأمريكا الوسطى خلال الأشهر الستة الماضية، في جهد مشترك لمحاربة النشاط الجنائي العابر للحدود.وقال مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إن المتهمين أعضاء في عصابتي «إم إس 13&ra

وكالات:

وجه الإدعاء الأمريكي اتهامات جنائية لأكثر من 3800 شخص يزعم أنهم أعضاء في عصابات بالولايات المتحدة وأمريكا الوسطى خلال الأشهر الستة الماضية، في جهد مشترك لمحاربة النشاط الجنائي العابر للحدود.





وقال مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إن المتهمين أعضاء في عصابتي «إم إس 13» و«إيتينث ستريت» وأن أكثر من سبعين من عمليات الاعتقال تمت في الولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد النائب العام الأمريكي كينيث أيه بلانكو في مؤتمر صحفي في ميامي إن عصابات مثل «إم إس 13» ترتكب «أعمال مروعة من العنف» وتمثل «واحدا من أشد التهديدات خطورة على السلامة في الولايات المتحدة».

وأعلن بلانكو عن التهم في مؤتمر صحفي مع النواب العموميين لكل من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.

وجاءت حملة الاعتقالات في اطار أهداف الحكومة الأمريكية بتفكيك شبكات الإجرام العابرة للحدود، وفقا لبلانكو.