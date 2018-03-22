واشنطن: إعفاء الاتحاد الأوروبي و6 دول من رسوم الصلب

رويترزقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب لن يطبق رسوم واردات الصلب والألومنيوم الجديدة على الاتحاد الأوروبي و 6 شركاء تجاريين آخرين يتفاوضون حاليا على إعفاءات .وأوضح أن ذلك الإعفاء سيشمل كندا والمكسيك وأوروبا واستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجن

رويترز



قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب لن يطبق رسوم واردات الصلب والألومنيوم الجديدة على الاتحاد الأوروبي و 6 شركاء تجاريين آخرين يتفاوضون حاليا على إعفاءات .



وأوضح أن ذلك الإعفاء سيشمل كندا والمكسيك وأوروبا واستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية.

وأبلغ لايتهايزر لجنة في مجلس الشيوخ ”الفكرة التي لدى الرئيس هي أنه، بناء على مجموعة معايير محددة، ينبغي استثناء بعض الدول.



وتابع :”هناك دول نتفاوض معها ليصبح السؤال الواضح الذي تفكرون به، كمسألة تجارية، هو كيف يمكن تطبيق هذا الأمر. لذا فإن ما قرره هو وقف فرض الرسوم فيما يخص تلك الدول “.







