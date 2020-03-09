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واس : 5 إصابات «كورونا» جديدة في السعودية بينها مصري

قالت إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.
المال - خاص 12:05 ص, الثلاثاء, 10 مارس 20 12:05 ص, الثلاثاء, 10 مارس 20

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أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ). وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وقالت الوزارة إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.

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بقلم المال - خاص

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