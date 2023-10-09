واردات مكونات إنتاج السيارات تهبط 26.3% خلال أول 7 أشهر من 2023

تراجعت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 26.3% لتسجل 325 مليونًا و178 ألف دولار، مقابل 441 مليونًا و465 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات خلال يوليو الماضى، بنسبة 22.5% لتسجل 42 مليونا و261 ألف دولار، مقارنة بنحو 54 مليونا و555 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

في سياق متصل، قال عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات، ورئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، إن تباطؤ البنوك في إصدار الموافقات الخاصة بالاعتمادات المستندية لاستيراد شحنات مكونات الإنتاج بالإضافة تشديد الضوابط التى تم تطبيقها على الاستيراد منذ فبراير 2022، قد أثرت سلبًا على خطط الشركات المحلية وعدم تمكنهم من جلب الشحنات المتعاقد عليها من أجزاء ومكونات التصنيع من الخارج.

وأضاف «سليمان» أن بعض شركات السيارات ومكوناتها اضطرت لتخفيض الطاقة الإنتاجية بالمصانع بالتزامن مع تآكل المخزون لديهم، فضلا عن توقف المزيد من الخسائر المالية الناتجة عن تباطؤ حجم الإنتاج والمبيعات في السوق المحلية.