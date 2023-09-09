واردات مكونات إنتاج السيارات تتراجع 28.3% خلال النصف الأول من 2023

انخفضت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 28.3% لتسجل 277 مليونًا و290 ألف دولار، مقابل 386 مليونًا و909 آلاف فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات خلال يونيو الماضى، بنسبة 49.4% لتسجل 31 مليونا و298 ألف دولار، مقارنة بنحو 61 مليونا و874 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وأرجع إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، تراجع واردات مكونات إنتاج المركبات إلى ضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك لتسيما مع تشديد الضوابط على الاستيراد منذ فبراير 2022؛ مما انعكس سلبًا على تراجع أعداد الشحنات الواردة من الخارج.

وأضاف «أبو العنين» أن العديد من مصنعي السيارات ومكوناتها اضطروا لتخفيض الطاقة الإنتاجية بنسب تصل إلى 70% بالتزامن مع قرب نفاذ المخزون لديهم، بالإضافة إلى عدم تمكهم من التعاقد على استيراد شحنات جديدة خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن هناك بعض شركات الصناعات المغذية توقفت عن الإنتاج بشكل مؤقت بهدف تجنب الخسائر المالية الفادحة جراء تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وانخفاض المبيعات بشكل حاد.