واردات مصر من هواتف المحمول تهبط 91% خلال مايو الماضي (جراف)

سجلت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول – تراجعًا – بنسبة 91%، لتصل إلى 12 مليون و983 ألف دولار خلال شهر مايو الماضى، مقابل 145 مليون و183 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

أرجع محمد عرفة، مدير القطاع التجارى في شركة “سبيد تك”، الموزع المعتمد لهواتف “ايلا، ووان بلاس” تراجع واردات القطاع إلى مجموعة من العوامل، من بينها العقبات التى تواجه الشركات المحلية في عمليات الاستيراد، وعدم قدراتها على جلب أي شحنات جديدة من الخارج منذ 4 أشهر.

وأضاف “عرفة” أن هناك بعض مصانع الهواتف العالمية قامت بتوجيه جزء كبير من حصة مصر من الوحدات المنتجة إلى بعض الأسواق المجاورة، بسبب استمرار الضبابية وعدم وضوح الرؤيية الخاصة بمدى تحديد موعد لرفع القيود المفروضه على عمليات الاستيراد، واستنئاف حركة الشحن والتوريدات من الخارج.

واردات هواتف المحمول تتراجع 58% خلال 5 شهور

أظهرت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 58%، لتصل إلى 313 مليون و300 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 752 مليون و203 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

مع مطلع 2022، شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول -انخفاضًا – بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.

واستمر تراجع واردات القطاع لشهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% مسجلًا نحو 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

على أن انخفضت واردات هواتف المحمول بنسبة 85% لتسجل نحو 25 مليون و263 ألف دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 169 مليون و358 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتراجعت واردات القطاع لأدنى مستوى لها خلال شهر أبريل الماضى، لتتراجع بنسبة 88%، لتسجل نحو 16 مليونا و397 ألف دولار، مقابل 139 مليونا و736 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

على أن تهبط واردات مصر من هواتف المحمول لأدنى مستوى بنسبة 91%، لتسجل 12 مليون و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 145 مليون و183 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال الربع الأول من عامي 2022 و2021:

يذكر أن المبيعات الإجمالية للهواتف المحمولة في مصر شهدت تراجعًا بنسبة 41%، لتصل إلى 765 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى، مقابل مليون و295 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك ووفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».