واردات مصر من هواتف المحمول تهبط 24.6% خلال يناير وفبراير الماضيين

تراجعت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول بنسبة 24.6%، لتصل إلى 224 مليونا و532 ألف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليونا و925 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

مع مطلع 2022، شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول -انخفاضًا – بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.

على أن يستمر تراجع واردات القطاع في شهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% لتسجل 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

في سياق متصل، أرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول فى الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع واردات القطاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية من بينها تباطؤ حركة الاستيراد والشحن الدولى، إضافة إلى نقص الكميات المنتجة والموردة من جانب المصانع العالمية بسبب نقص مواد الخام وأشباه الموصلات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وأكد الحداد لـ “المال” أن غالبية وكلاء ومستوري المحمول وإكسسواراتها يواجهون صعوبات كبيرة في أعمال الاستيراد بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشإن عمليات الاستيراد؛ مما انعكس سلبًا على تراجع إجمالى الكميات الموردة والمطروحة داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون الموجود لديهم، فضلًا عن نقص الكميات المتوافرة داخل السوق المحلية، ومن ثم اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول في مصر شهدت تراجعًا – بنسبة 12%، لتسجل مليونًا و196 ألف جهاز خلال يناير الماضى، مقابل مليون و360 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات المحمول في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 32.3%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال يناير الماضى.

وحلت «أوبو الصينية» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 25.9%، تلتها «ريدمى» في المركز الثالث بحصة قدرها 11.3%.

وحصدت «ريلمي» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر مسجلة حصة سوقية 9.8 %، أعقبتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 7.2%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.