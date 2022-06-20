واردات مصر من هواتف المحمول تتراجع 41.4% خلال الربع الأول (جراف)

سجلت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول – تراجعًا- بنسبة 41.4%، لتصل إلى 273 مليون و656 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 467 مليونا و284 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال خلال الربع الأول من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

مع مطلع 2022، شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول -انخفاضًا – بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.

على أن استمر تراجع واردات القطاع في شهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% لتسجل 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

في حين انخفضت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 85% لتسجل نحو 25 مليون و263 ألف دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 169 مليون و358 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

في سياق متصل، أرجع أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بينكو» بمنطقة شمال أفريقيا، تراجع مبيعات القطاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من بينها تباطؤ حركة الاستيراد والشحن الدولى، ونقص الشحنات المورَّدة من الشركات الأم بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية بمصانعها الناتجة عن نقص المواد الخام ومكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وأضاف قنديل لـ “المال” أن غالبية وكلاء ومستوري المحمول وإكسسواراتها يواجهون صعوبات كبيرة في أعمال الاستيراد بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن عمليات الاستيراد؛ مما انعكس سلبًا على تراجع إجمالي الكميات الموردة والمطروحة داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن مبيعات المحمول فى مصر شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية بسبب موجة الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات والوكلاء المحليين التي أدت إلى تراجع معدلات الإقبال على الشراء من جانب المستهلكين.

وأشار إلى أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون الموجود لديهم، فضلًا عن نقص الكميات المتوافرة داخل السوق المحلية، ومن ثم اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول في مصر شهدت – تراجعًا- بنسبة 15% لتصل إلى 4 ملايين و742 ألف جهاز خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقارنة مع 5 ملايين و571 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك ووفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».