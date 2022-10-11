واردات مصر من هواتف المحمول تتراجع بنسبة 99.9% خلال يوليو الماضى

تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 99.9% لتسجل 69 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 161 مليون و361 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، تراجع واردات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية في إجراءات التعاقد على جلب الشحنات من قبل المصانع العالمية، على خلفية القيود المفروضة على الاستيراد منذ عدة أشهر.

محمد الحداد

وتوقع “الحداد” أن سوق المحمول أصيبت بحالة من الركود الشديد في المبيعات خاصة مع اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، موضحا أن النسبة الأكبر من الشركات العاملة في مجال هواتف المحمول بدأت تعانى من ندرة المخزون لديها حاليًا.

واردات هواتف المحمول تتراجع 67.7% خلال 7 أشهر

سجلت واردات مصر من هواتف المحمول تراجعًا بنسبة 67.7%، لتصل إلى 334 مليون و88 ألف دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و35 مليون و801 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى؛ وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

سجلت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول -انخفاضًا – بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.

واستمر تراجع واردات القطاع لشهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% مسجلًا نحو 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت واردات الهواتف المحمولة بنسبة 85% لتسجل نحو 25 مليون و263 ألف دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 169 مليون و358 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وخلال أبريل الماضى، هبطت واردات القطاع بنسبة 88%، لتسجل نحو 16 مليونا و397 ألف دولار، مقابل 139 مليونا و736 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

على أن استمر تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 91%، لتسجل 12 مليون و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 145 مليون و183 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وخلال يونيو الماضى، هبطت واردات الهواتف المحمولة إلى 500 ألف دولار، مقابل 122.2 مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وهوت القطاع لأدنى مستوى لها بنسبة 99.9% لتسجل 69 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 161 مليون و361 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق..