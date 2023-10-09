واردات مصر من سيارات الركوب تسجل 204.8 مليون دولار خلال يوليو

أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من السيارات خلال يوليو الماضي، بنسبة 137.3% لتسجل 204 ملايين و 816 ألف دولار، مقابل 86 مليون و 316 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.

وسجلت واردات الأتوبيسات نموًا بنسبة 75.4% إلى 642 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 366 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، تراجعت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 12% لتسجل 18 مليونا و602 ألف دولار، مقارنة بنحو 21 مليونًا و166 ألف.

أما عن تطور قيمة واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة خلال يونيو الماضى، فقد تراجعت بنسبة 83% مسجلة نحو 6 ملايين و 806 ألف دولار، مقابل 11 مليونًا و82 ألف.

تراجع واردات مصر من سيارات الركوب 35% خلال أول 7 أشهر من 2023

فى المقابل، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة 35% لتسجل 904 ملايين و 650 ألف دولار، مقابل مليار و 394 مليونا و 28 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.

وانخفضت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 62.7% لتصل إلى 96 مليونًا و 458 ألف دولار، مقارنة بنحو 258 مليونا و700 ألف.

وهبطت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 64.9% لتصل إلى 34 مليونًا و 59 ألف دولار، مقابل 97 مليونًا و 233 ألف.

فى المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 44.5% لتسجل 7 ملايين و 251 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 5 ملايين و18 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.