واردات مصر من سيارات الركوب تسجل 199.7 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو قيمة واردات مصر من السيارات خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 156%، لتسجل 199 مليونًا و710 آلاف دولار، مقابل 77 مليونا و817 ألف دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

كما ارتفعت واردات الأتوبيسات إلى 596 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 4 آلاف في نفس فترة المقارنة.

في المقابل، تراجعت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 49% لتسجل 14 مليونا و656 ألف دولار، مقارنة بنحو 28 مليونًا و853 ألفًا.

وسجلت واردات المركبات المستخدمة في الأغراض الخاصة انخفاضًا بنسبة 74% لتصل إلى مليون و806 آلاف دولار، مقابل 6 ملايين و551 ألفًا.

واردات مصر من سيارات الركوب تهبط 13.6% خلال أول 9 أشهر من 2023

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة 13.6% لتسجل مليارا و351 مليونا و646 ألف دولار، مقابل مليار و565 مليونا و337 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.

وانخفضت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 57% لتصل إلى 133 مليونًا 299 ألف دولار، مقارنة بنحو 311 مليونا و758 ألفًا.

وهبطت واردات السيارات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 66% لتصل إلى 38 مليونًا و420 ألف دولار، مقابل 113 مليونا و790 ألف.

في المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 60% لتسجل 8 ملايين و926 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 5 ملايين و563 ألف دولار في فترة المقارنة نفسها.