سجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» ارتفاعًا بنسبة 9.4% لتصل إلى 300 مليون و319 ألف دولار خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 274 مليونًا و385 ألف دولار في فترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 2.1%، لتسجل 13 مليونا و851 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 13 مليونا و568 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، انخفضت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 7.9% إلى 51 مليونًا و149 ألف دولار خلال يناير الماضي، مقابل 55 مليونًا و574 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

كما تراجعت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 82%، لتصل إلى مليون و850 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و336 ألف دولار.

ويوضح الجراف التالي؛ تطور واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها خلال شهر يناير 2022/2021: