واردات مصر من سيارات الركوب تتراجع 72% خلال مايو الماضى

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 72%، لتسجل نحو 85 مليونا و5 آلاف دولار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 303 مليونا و925 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 96.7%، لتصل إلى 285 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و847 ألف دولار.

كما تراجعت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 45.6%، إلى 24 مليونا و281 ألف دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 44 مليونا و672 ألف دولار في الفترة ذاتها من عام 2021.

وسجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار – تراجعًا – بنسبة 4.9%، لتسجل نحو 58 مليونا و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقارنة بنحو 62 مليونا و38 ألف دولار مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

فى المقابل، ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة 13.6%، لتسجل نحو 16 مليونا و382 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 14 مليونا و409 آلاف دولار فى نفس فترة المقارنة.

واردات مصر من السيارات وقطع الغيار تهبط 23% خلال 5 شهور

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة 23%، لتصل إلى مليار و766 مليونا و780 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 2 مليار و302 مليونا و667 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه؛ فإن واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» انخفضت بنسبة 30.9% إلى مليار و97 مليونا و155 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل مليار و588 مليونا و328 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

وهبطت قيمة واردات مصر من «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 85%، لتصل إلى 4 ملايين و476 ألف دولار، مقابل 30 مليونا و18 ألف دولار.

كما تراجعت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 14% لتسجل نحو 203 مليونا و553 ألف دولار، مقابل 237 مليونا و163 ألف دولار.

فى حين، ارتفعت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 6.9%، لتسجل نحو 74 مليونا و149 آلاف دولار، مقابل 69 مليونا و333 ألف دولار.

كما سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار- نموًا- بنسبة 4%، لتصل إلى 311 مليونا و742 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 299 مليونا و474 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.