واردات مصر من سيارات الركوب تتراجع 71.3% خلال يناير الماضي

تراجعت واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها بنسبة 63% لتسجل 190 مليونا و572 ألف دولار خلال يناير الماضي، مقابل 521 مليونا و643 ألف دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت واردات سيارات الركوب بنسبة 71.3% لتصل إلى 100 مليون و692 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقابل 351 مليونا و481 ألفا فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت واردات الأتوبيسات بنسبة 85.8% لتسجل 114 ألف دولار، مقارنة بنحو 804 آلاف.

وتراجعت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة 72% إلى 16 مليونا و37 ألف دولار، مقابل 57 مليونا و986 ألفا.

وانخفضت واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الاستعمالات الخاصة بنسبة 29.4% لتصل إلى 11 مليونا و832 ألف دولار خلال يناير الماضي، مقارنة مع نحو 16 مليونا و769 ألفا في الشهر ذاته من العام السابق.