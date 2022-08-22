واردات مصر من اللحوم ترتفع في أول 5 شهور من 2022 إلى 863.951 مليون دولار

صعدت قيمة واردات مصر من اللحوم خلال الـ 5 شهور الأولى من العام الجاري مسجلة نحو 863.951 مليون مقابل 541.517 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2021 ، بزيادة قدرها 322.434 مليون دولار خلال تلك الفترة، حسبما أوردت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وشهدت قيمة واردات مصر من اللحوم خلال شهر مايو الماضي ارتفاعاً ، ووصلت قيمتها إلى نحو 159.502 مليون دولار مقابل61.610 مليون في مايو 2021.

وبحسب النشرة، ازدادت قيمة الواردات من الأبقار والجواميس الحية خلال أول 5 شهور من عام 2022 إلى نحو70.037 مليون دولار مقابل 69.233 مليون في الفترة المقابلة من 2021 .

واردات الألبان ومنتجاتها

أما الألبان ومنتجاتها ، فقد أظهرت بيانات الإحصاء ارتفاع فاتورة استيرادها إلى 501.249 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقابل 353.379 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2021.

وأضافت بيانات الإحصاء أن واردات مصر من الأكباد الصالحة للأكل والمجمدة من فصيلة الأبقار ارتفعت خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 1% لتصل الى 90.681 مليون مقابل 89.780 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2021.

كان محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة ، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه يتم استيراد 50% من استهلاك اللحوم في مصر ، مشيرا إلى أنه يتم استيراد العجول من أوكرانيا و البرازيل و السودان ، لذلك يتم العمل على تنمية الثروة الحيوانية .