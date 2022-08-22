واردات مصر من القمح تنخفض 12.2% مسجلة 1.283 مليار دولار في أول 5 شهور من 2022

تراجعت قيمة واردات مصر من القمح خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 12.2% مسجلةً نحو 1.283 مليار دولار مقابل 1.461مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.



وقالت أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، إن قيمة واردات مصر من القمح تقلصت بـنسبة 28.1% في شهر مايو الماضي مسجلة نحو 121.796 مليون دولار مقابل 169.418 مليون في مايو 2021.

واردات القمح في مايو 2022

وبحسب بيانات تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في يونيو الماضي ، تراجع حجم واردات مصر من القمح خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالى إلى 3.32 مليون طن، مقابل 4.35 مليون طن فى الفترة المقابلة من عام 2021، مرجعاً ذلك الانخفاض إلى الحرب الروسية، وصعود أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة وزيادة تقلبات السوق.

ونوه التقرير الأمريكي إلى أن أكبر الموردين الأجانب للسوق المصرية من هذا المحصول خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022 كانت روسيا بواقع 1.66 مليون طن، ورومانيا بنحو 780 ألف، وأوكرانيا 518 ألف طن، وألمانيا 118 ألف طن، فضلًا عن بلدان فرنسا وليتوانيا والهند والبرازيل وبلغاريا وأستراليا.

وعلى الجانب الآخر، تمثل أكبر الموردين للسوق المصرية فى فترة المقارنة المقابلة من العام الماضى فى روسيا التى وردت كميات بلغت 2.4 مليون طن، وأوكرانيا بواقع 870 ألف طن، ورومانيا نحو 567 ألف طن، وأستراليا 295 ألف طن.

وصرح وزير التموين علي المصيلحي، أوائل شهر يوليو الماضي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي لمدة 7 أشهر.

وانخفضت أسعار الغذاء العالمية في يوليو الماضي، نتيجة الانخفاضات التي شهدتها أسعار القمح واللحوم، وتراجع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى في يوليو، مقابل أعلى مستوى له في مارس الماضي بسبب تداعيات الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

التجارة بين مصر وشركائها الدوليين

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة التجارة بين مصر وشركائها الدوليين سجلت خلال الـ5 شهور الأولى من عام 2022 نحو 63.441 مليار دولار مقابل 51.412 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2021.

وذكرت بيانات الإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية قفزت إلى نحو 16.758 مليار دولار مقابل 12.094 مليار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

فيما ارتفعت إجمالي حجم صادرات مصر من البترول الخام خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مسجلةً نحو 1.628 مليار دولار مقابل 1.062مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أما إجمالي صادرات منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال ، فقد صعدت إلى نحو 4.999 مليار مقابل 2.320 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة.

إجمالي الواردات

وعلى الجانب الآخر، سجلت الجملة العمومية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين نحو 40.056 مليار دولار مقابل 35.126 مليار في الفترة المقابلة من عام 2021.

وتوزعت الواردات خلال تلك الفترة بين بترول خام بقيمة 2.017 مليار مقابل 1.261 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 756 مليون، ومنتجات بترول قيمتها 1.448 مليار مقابل 2.259 مليار دولار متراجعة بقيمة 811 مليون دولار، وواردات غير بترولية بقيمة 36.591 مليار مقابل 31.616 مليار بارتفاع قيمته 4.985 مليار دولار.