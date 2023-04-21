واردات مصر من السيارات ومكوناتها تسجل 168.5 مليون دولار خلال يناير

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 168مليونا و544 ألف دولار خلال شهر مارس الماضى، وفقًا لما كشفة التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترصد “المال” حجم

من السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكونات وأجزاء الإنتاج التى تم استيرادها بغرض التصنيع المحلى.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التى حصلت “المال” على نسخه منه، فإن سيارات الركوب تصدرت قائمة الواردات بقيمة بلغت 106 مليونا و924 ألف دولار بإجمالى 11.4 ألف سيارة، تلتها المركبات التجارية “نقل البضائع” بنحو 16 مليونا و37 ألف بواقع 789 سيارة.

وتضمنت قائمة الواردات “شاسيهات” وهياكل للمركبات المنتجة محليًا بواقع 7 هياكل بقيمة 608.7 ألف دولار، بينما قدرت الأعداد المستوردة من الأبدان والأجزاء المستخدمة في عمليات تصنيع الطرازات بنحو 786 وحدة بقيمة 2 مليون و15 ألف دولار.

فى المقابل، بلغت قيمة واردات الأجزاء والكماليات الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها نحو 42 مليونا و842 ألف دولار.

كما استوردت مصر نحو 27 أتوبيسًا ومركبة للنقل العام بقيمة بلغت 114.8 ألف دولار خلال الشهر ذاته.