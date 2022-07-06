واردات مصر من السيارات وقطع الغيار تهبط 17.5% خلال 4 أشهر

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة 17.5%، لتصل إلى مليار 525 مليونا و973 ألف دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل مليار و851 مليونا و787 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه؛ فإن واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» شهدت – انخفاضًا- بنسبة 24% إلى 974 مليونا و328 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل مليار و284 مليونا و403 آلاف دولار في نفس فترة المقارنة.

وهبطت قيمة واردات مصر من «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 80%، لتصل إلى 4 ملايين و191 ألف دولار، مقابل 21 مليونا و171 ألف دولار.

كما تراجعت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 7.6% لتسجل نحو 177 مليون و805 آلاف دولار، مقابل 192 مليونا و491 ألف دولار.

فى حين، ارتفعت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 5%، لتسجل نحو 57 مليونا و766 آلاف دولار، مقابل 54 مليونا و923 ألف دولار.

كما سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار- نموًا- بنسبة 4.8%، لتصل إلى 248 مليونا و858 آلاف دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 237 مليونا و435 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.

%53.4 تراجعًا في واردات سيارات الركوب خلال مارس

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 53.4%، لتسجل نحو 144 مليونا و75 ألف دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 309 مليونا و648 ألف دولار في فترة المقابلة من العام السابق.

وسجلت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها – تراجعًا- بنسبة 30.4%، لتصل إلى مليون و11 ألف دولار، مقابل مليون 452 ألف دولار.

وانخفضت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 43% إلى 23 مليونا و456 ألف دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 41 مليونا و165 ألف دولار في الفترة ذاتها من عام 2021.

فى حين صعدت قيمة واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة 55.5%، لتسجل نحو 5 ملايين و852 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 13 مليونا 150 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

على الجانب الآخر، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار – تراجعًا – بنسبة 24.4، لتسجل نحو 43 مليونا و696 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 57 مليونا و771 ألف دولار مليون دولار في الفرتة المقابلة من العام السابق.