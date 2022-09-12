واردات مصر من السيارات وقطع الغيار تهبط 31% خلال النصف الأول

تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة 31%، لتصل إلى مليار و845 مليونا و878 آلاف دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 2 مليار و675 مليونا و878 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 38.4%، لتسجل مليار و172 مليونا و393 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل مليار و904 مليونا و903 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

وسجلت قيمة واردات مصر من «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها- تراجعًا- بنسبة 87.6% إلى 4 ملايين و652 ألف دولار، مقابل 37 مليونا و648 ألف دولار.

وهبطت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 19.6% لتصل إلى 230 مليونا و498 ألف دولار، مقابل 286 مليونا و743 ألف دولار.

كما تراجعت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 1.2%، إلى 83 مليونا و567 ألف دولار، مقابل 84 مليونا و612 ألف دولار.

أما عن واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار فقد انخفضت بنسبة 1.9%، لتصل إلى 354 مليونا و768 ألف دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقابل 361 مليونا و972 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.

واردات مصر من السيارات تتراجع 31% خلال يونيو الماضى

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 31%، لتسجل نحو 43 مليونا و26 ألف دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 62 مليونا و497 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 97.7%، لتصل إلى 175 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و630 ألف دولار.

وهبطت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 45.6%، إلى 26 مليونا و944 ألف دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 49 مليونا و579 ألف دولار في الفترة ذاتها من عام 2021.

وتراجعت قيمة واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة 38.3%، لتسجل نحو 9 ملايين و418 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 15 مليونا و279 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

وسجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار – تراجعًا – بنسبة 4.9%، لتسجل نحو 43 مليونا و26 ألف دولار خلال يونيو الماضى، مقارنة بنحو 62 مليونا و497 ألف دولار مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.