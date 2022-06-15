واردات مصر من السيارات وقطع الغيار تتراجع 13.9% لتسجل 1.2 مليار دولار

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار – تراجعًا- بنسبة 13.9%، لتصل إلى مليار و224 مليونا و664 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل مليار و415 مليونا و726 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى اطلعت “المال” عليه؛ فقد انخفضت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 19.1%، لتسجل نحو 787 مليونا و997 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 974 مليونا و 755 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

كما تراجعت قيمة واردات مصر من «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 93.5%، لتصل إلى مليون و281 ألف دولار، مقابل 19 مليونا و718 ألف دولار.

وتراجعت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 3.9% لتسجل نحو 145 مليون و302 ألف دولار، مقابل 151 مليونا و 326 ألف دولار.

فى المقابل، صعدت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 13.5%، لتسجل نحو 47 مليونا و416 ألف دولار، مقابل 41 مليونا و773 ألف دولار.

أما عن واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار – فقد شهدت- نموًا- بنسبة 8.6%، إلى 195 مليونا و132 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 179 مليونا و663 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.

196.6 مليون دولار قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال مارس

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 44.7%، لتسجل نحو 196 مليونا و609 ألف دولار خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 355 مليونا و228 ألف دولار في فترة المقابلة من العام السابق.

وشهدت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها – تراجعًا- بنسبة 94.8%، لتصل إلى 147 ألف دولار، مقابل 2 مليون و877 ألف دولار.

وهبطت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 26.2% إلى 43 مليونا و379 ألف دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 58 مليونا و752 ألف دولار في الفترة ذاتها من عام 2021.

فى المقابل، ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة 9.9%، لتسجل نحو 15 مليونا و19 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 13 مليونا و656 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

على الجانب الآخر، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار – نموًا – بنسبة 4.2%، لتسجل نحو 62 مليونا و413 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقارنة بنحو 59 مليونا و858 ألف دولار مليون دولار في الفرتة المقابلة من العام السابق.