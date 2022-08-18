واردات مصر من السيارات تسجل 10.7 ألف مركبة

بلغ إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها نحو 10 آلاف و793 مركبة، بقيمة 88.3 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى.

وتوقع أشرف عبد المنعم، رئيس شركة«شرين كار”، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، أن تتراجع حصة واردات مصر من المركبات المستوردة خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار القيود التى تتخذها الدولة فى عمليات الاستيراد، وتباطؤ حركة الشحن الدولى.

وأشار«عبد المنعم»إلى أن هناك بعض شركات السيارات قامت بالتوقف عن تسليم الحصص والكميات المقررة للموزعين، بزعم عدم توافر المخزون لديها وعدم تمكنها من جلب أى شحنات جديدة من الخارج بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.

وأكد أن سوق السيارات المحلية أصبحت تعانى بشكل كبير من نقص الكميات المعروضة من الطرازات والموديلات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، وعلى رأسها«الأوروبية، والآسيوية»الأمر الذى انعكس سلبًا على ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، موضحًا أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين قررت تأجيل قراراتهم الشرائية مع تفاوت القيم السعرية للمركبة الواحدة.

وتابع أن العاملين فى مجال سوق السيارات ما زالوا يتكبدون خسائر مالية كبيرة إثر توقف أنشطة القطاع الذى نتج عن ضعف الكميات الموردة من قبل المصانع، والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى تسببت فى عدم قدرة الشركات المحلية من جلب أى حصص جديدة منذ أكثر من 5 أشهر.

يشار إلى أن قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» شهدت انخفاضًا بنسبة %30.9، لتسجل مليارًا و97 مليونًا و155 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و588 مليونًا و328 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.