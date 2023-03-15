واردات مصر من السيارات تتراجع 44.3% لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضى

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) بنسبة 44.3% لتسجل 2 مليار و431 مليون دولار خلال العام الماضى، مقابل 4 مليارات و365 مليون دولار فى عام 2021.

وانخفضت واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 47.7% إلى مليار و915 مليونا و455 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 3 مليارات و664 مليون و548 ألفًا فى الفترة ذاتها من العام الأسبق.

وهبطت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 89.5% إلى 6 ملايين و94 ألف دولار، مقارنة بنحو 58 مليونا و202 ألف.

وسجلت واردات سيارات نقل البضائع تراجعًا بنسبة 19.2% لتسجل 373 مليونا و860 ألف دولار، مقابل 462 مليون و796 ألف.

وانخفضت واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الاستعمالات الخاصة بنسبة 24.6% لتسجل 135 مليونا و874 ألف دولار، مقارنة بنحو 180 مليونا و322 ألف.

واردات مصر من السيارات تهبط 59.4% خلال ديسمبر الماضى

وأظهر التقرير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن واردات مصر من سيارات الركوب هبطت بنسبة 59.4% لتسجل 145 مليونا و683 ألف دولار خلال ديسمبر الماضى، مقابل 359 مليونا و21 ألف فى الشهر ذاته من عام 2021.

وانخفضت واردات الأتوبيسات بنسبة 99.2% لتصل إلى 44 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 5 ملايين و 284 ألف فى نفس الشهر من العام الأسبق.

وتراجعت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة 40% إلى 16 مليونا و 877 ألف دولار، مقابل 28 مليونا و 142 ألف.

كما تراجعت واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الاستعمالات الخاصة بنسبة 59% لتسجل 6 ملايين و800 ألف دولار خلال ديسمبر الماضى، مقارنة مع نحو 16 مليونا و620 ألف فى الشهر ذاته من 2021.