واردات مصر من السيارات «الملاكي» تهبط 72% لتسجل 82.7 مليون دولار خلال أغسطس الماضى

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات «الملاكي» تراجعًا بنسبة 72%، لتصل إلى 82 مليونا و710 آلاف دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 295 مليونا و535 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات الأتوبيسات بنسبة 64% لتسجل 481 ألف دولار، مقارنة بنحو مليون و346 ألف دولار.

وهبطت واردات المركبات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 29%، إلى 22 مليونا و351 ألف دولار، مقابل 31 مليونا و559 ألف دولار.

وتراجعت واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة 38.3% لتصل إلى 9 ملايين و698 ألف دولار، مقابل 18 مليونا و490 ألف دولار.

كما هوت واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 11.5% لتسجل نحو 50 مليونا و60 ألف دولار خلال أغسطس الماضى، مقارنة بنحو 56 مليونا و559 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

واردات مصر من السيارات وقطع الغيار تتراجع 32.6% خلال 8 شهور

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة 32.6% لتصل إلى 2 مليار و428 مليونا 383 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليار و604 ملايين و666 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وهبطت واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 42% إلى مليار و433 مليونا 313 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 2 مليار و904 مليونا و487 ألف و540 دولارًا دولار في نفس فترة المقارنة.

وانخفضت قيمة واردات الأتوبيسات بنسبة 86.9% لتصل إلى 5 ملايين و500 ألف دولار، مقابل 42 مليونا و8 آلاف دولار.

وسجلت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” تراجعًا بنسبة 17.3% لتسجل 279 مليونا و849 ألف دولار، مقابل 338 مليونا و429 ألف دولار.

كنما انخفضت واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 15% إلى 106 ملايين و96 ألف دولار، مقابل 124 مليونا و856 ألف دولار.

في حين، ارتفعت قيمة واردات أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.9% لتصل إلى 486 مليونا و619 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 472 مليونا و937 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.