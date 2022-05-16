واردات مصر من السيارات «الملاكي» تسجل 558 مليون دولار خلال يناير وفبراير

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار نحو 721.6 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 788.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع 8.5%.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه؛ فقد تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 9.9%، لتسجل نحو 558 مليون و10 آلاف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 619 مليون و526 ألف دولار في الفترة ذاتها من عام 2021.

كما انخفضت قيمة واردات مصر من «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 93%، لتصل إلى مليون و134 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 16 مليون و840 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، ارتفعت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 10.7%، لتصل إلى 31 مليونا و130 ألف دولار، مقابل 28 مليونا 116 ألف دولار.

وصعدت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 6.1% لتسجل نحو 98 مليونًا و234 ألف دولار، مقابل 92 مليونًا و573 ألف دولار.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.2%، إلى 121 مليون و196 ألف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 119 مليون و804 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021.

345.1 مليون دولار قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال فبراير

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 38.8%، لتصل إلى 210 مليون و991 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 345 مليون و141 ألف دولار في فترة المقابلة من العام السابق.

كما شهدت قيمة واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة – انخفاضًا- بنسبة 0.1%، لتسجل نحو 14 مليونا و561 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 14 مليونا و548 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

وتراجعت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 94.9%، لتصل إلى 330 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و504 ألف دولار.

فى حين ارتفعت قيمة واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 9.7% إلى 40 مليونًا و616 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 36 مليونًا و998 ألف دولار في الفترة ذاتها من عام 2021.

على الجانب الأخر، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار نحو 53 مليون و31 ألف دولار خلال فبراير الماضى، مقارنة بنحو 57 مليون و601 ألف دولار مليون دولار في الفرتة المقابلة من العام السابق.