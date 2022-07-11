واردات مصر من السيارات الصينية ترتفع 8.6% خلال 4 أشهر

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة واردات مصر من السيارات الصينية بنسبة 8.6%، لتصل إلى 299 مليونًا و526 ألف دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 275 مليونًا و711 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، زيادة واردات المركبات الصينية لمصر إلى مجموعة من العوامل منها زيادة أعداد الكميات المستوردة من قبل وكلائها المحليين، تزامنًا مع ارتفاع حجم الطلب عليها من جانب المستهلكين خلال الفترة الماضية.

وأضاف “زيتون” أن وكلاء السيارات الصينية حصلوا على ميزة تنافسية في تسويق طرازاتهم داخل سوق السيارات خاصة مع نقص أعداد الكميات من الطرازات المطروحة من الماركات التجارية الأخرى وعلى رأسها “الأوروبية” على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، فضلا عن تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع الشركات العالمية.

وتوقع أن تشهد حصة واردات ومبيعات مصر من السيارات الصينية مزيدًا من النمو خلال الفترة المقلبة، خاصة مع طرح العلامات التجارية الجديدة، وقيام وكلائها المحليين بطرح طرازاتهم المنتمية لمختلف الشرائح والفئات السعرية.

يشار إلى أن حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر ارتفعت إلى 24.7% لتسجل نحو 19.8 ألف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها 20.3% بإجمالى بيع 16.6 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».