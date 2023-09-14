واردات مدينة بكين من السيارات تسجل 43 ألف مركبة خلال أغسطس

واصلت واردات السيارات في بكين تعافيها خلال أغسطس الماضي، حيث وصل حجم الواردات الشهري إلى أكثر من 40 ألف وحدة للمرة الأولى خلال العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وقالت مديرية جمارك بكين إن العاصمة الصينية استوردت 43 ألف وحدة من السيارات خلال الشهر الماضي، ما يقارب المتوسط الشهري البالغ 45 ألف وحدة في العام الماضي، بعد زيادة على أساس شهري لمدة ستة أشهر متتالية.

وبلغ إجمالي الواردات والصادرات في المدينة 2.39 تريليون يوان (حوالي 332 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، ممثلا 8.8 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية في الصين.

وخلال الفترة المذكورة، وصل حجم الواردات في بكين إلى تريليوني يوان، بزيادة 1.8%، فيما بلغ حجم الصادرات 391 مليار يوان، بزيادة 9.3 %.

وكان أكبر خمسة شركاء تجاريين للمدينة خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين هم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأستراليا، والبرازيل.