واردات سيارات الركوب تسجل أعلى مستوى في سبتمبر منذ بداية 2023

سجلت واردات سيارات الركوب بمختلف فئاتها أعلى مستوى لها في سبتمبر الماضى لتصل إلى 14 ألفًا و955 مركبة، مقابل 2240 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسب نمو تلامس 5 أضعاف.

وأرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، نمو واردات المركبات إلى قيام غالبية الشركات والتجار بتوفيق أوضاعها فى عمليات استيراد الطرازات كاملة الصنع من خلال القيام بجلب الكميات الواردة من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي عنها بنظام “الأفراد.

وأكد وكلاء وشركات السيارات لجأوا لهذة الطريقة لتسهيل إجراءات جلب الكميات المتعاقد عليها مع الكيانات الأجنبية خاصة مع استمرار تشديد الضوابط على الاستيراد التجاري.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في واردات السيارات بالتزامن مع طرح الطرازات والموديلات الجديدة علاوة على قيام العديد من الشركات باستلام الحصص والكميات المتعاقد عليها مع المصانع الأم قبل نهاية العام الحالى.

ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال نوفمبر الماضى ارتفعت بنسبة 49% لتسجل 10 آلاف و900 مركبة، مقابل 7 آلاف و300 مركبة فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.