واردات روسيا البترولية للصين تقفز إلى 54%

خالد بدر الدينأعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأربعاء إن واردات روسيا من البترول قفزت بحوالى 54 % خلال شهر يوليو الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى لتحتفظ بالمركز الأول بين موردي النفط الخام للصين للشهر الخامس على التوالي.وذكرت وكالة رويترز إن الإدارة العامة للجمارك أصد

خالد بدر الدين

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأربعاء إن واردات روسيا من البترول قفزت بحوالى 54 % خلال شهر يوليو الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى لتحتفظ بالمركز الأول بين موردي النفط الخام للصين للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت وكالة رويترز إن الإدارة العامة للجمارك أصدرت بيانات مفصلة عن تجارة السلع الأولية في الثامن من أغسطس الجارى أكدت إن شحنات النفط الواردة من روسيا زادت في الشهر الماضي إلى 4.97 مليون طن أو حوالى 1.17 مليون برميل يوميا كما ارتفعت خلال الشهور السبعة الأولى من العام إلى الصين بأكثر من 16 % لتصل إلى 34.22 مليون طن أو 1.18 مليون برميل يوميا بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

واشترت الصين 34.74 مليون طن من النفط الخام في يوليو أو حوالى 8.18 مليون برميل يوميا بانخفاض عن يونيو و لكنه ما يزال أعلى بحوالى 12 % على نفس الفترة من العام الماضي بينما نمت الواردات في الشهور السبعة الأولى من العام 13.6 % لتتجاوز 247 مليون طن أو 8.51 مليون برميل يوميا بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

واستقبلت المصافي الصينية المزيد من خامات غرب أفريقيا الحلوة في الشهور الماضية وقلصت استخدامها لخامات الشرق الأوسط التي تحتوى على نسبة عالية من الكبريت بسبب تضاؤل فرق الأسعار مما يجعل إمدادات غرب أفريقيا أكثر جاذبية.

ونمت صادرات الخام الروسية إلى الصين في العام الحالي بسبب تنويع المصافي الخاصة أنواع الخام التي تستقبلها لتشمل خام الأورال ويجري تصديره من البحر المتوسط.

وجاءت السعودية في المركز الثاني إذ بلغ حجم صادراتها النفطية للصين 3.99 مليون طن أو حوالي 940 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضى بانخفاض 0.8 % عن نفس الشهر من العام الماضى ولكن زادت الإمدادات من المملكة 0.4 % فقط في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 30.59 مليون طن أو 1.05 مليون برميل يوميا.

ونزلت الشحنات من أنجولا ثالث أكبر مورد للصين في يوليو بحوالى 17.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى لتصل إلى 3.91 مليون طن أو 921 ألفا و520 برميلا ولكن زادت الواردات من انجولا خلال الفترة بين يناير ويوليو 15%.

وبلغت واردات الصين من الخام الأمريكي التي بدأت في العام الماضي حوالى 174 ألف برميل يوميا في يوليو أو 3.8 مليون طن في الشهور السبعة الأولى من العام أي ما يعادل 1.5 % من إجمالي الواردات.

وزادت الواردات الصينية أيضا من النفط البرازيلي حيث زادت الشحنات في الشهور السبعة الأولى من العام 41 % بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وارتفعت الواردات من إيران 0.45 % في يوليو إلى 568 ألفا و720 برميلا يوميا بينما زادت الإمدادات من العراق 16 % إلى 857 ألفا و20 برميلا وفقا لبيانات الجمارك خلال نفس الفترة.