واردات «الموانئ المصرية» تسجل انخفاضا كبيرا خلال فبراير الماضي (جراف)

سجلت واردات مصر عن طريق الموانئ انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي عوائد فبراير الماضي من الموانئ 5.54 مليار دولار ، بينما قُدّرت نظيرتها في 2022 بـ8.48 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي.

كشفت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، المصدرة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال أبريل الماضي، أن إجمالي واردات الموانئ المصرية انخفض بنسبة 34.7% في فبراير 2023، مقارنة بنفس الشهر للعام الذي يسبقه.

توزعت عوائد الواردات الخاصة بالموانئ المصرية، خلال فبراير، على العديد من الموانئ، على رأسها المطارات بواقع 4 مليارات و410.7 مليون دولار.

وكشفت النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية أن عوائد واردات المطارات المصرية في فبراير 2023 انخفضت بنسبة 41.1%، مقارنة بمثيلتها في فبراير 2022، والتي سجلت 7 مليارات و486.4 مليون دولار.

وسجل ميناء السويس ثاني أكبر عوائد من واردات فبراير 2023، بواقع 858.5 مليون دولار، محققة بذلك ارتفاعًا قدره 279.5%، مقارنة بواردات فبراير 2022.

وبلغت عوائد ميناء الإسكندرية من واردات فبراير الماضي 180.44 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 74.7%، مقارنة بعوائد نفس الشهر من عام 2022، حيث قُدّرت العوائد الدولارية لواردات ميناء الإسكندرية بـ712.87 مليون.

جدير بالذكر أن الموانئ التي حققت ارتفاعًا في وارداتها، خلال فبراير الماضي، مقارنة بمثيله لعام 2022، تمثلت في كل من الإسكندرية، الحدود الغربية، ميناء سفاجا، بالإضافة إلى ميناء المطارات.

وسجلت الحدود الغربية 41 ألف دولار في فبراير 2022، بينما لم تسجل أي واردات في نفس الشهر من العام الحالي، وسجل ميناء الدخيلة 6.070 ألاف دولار في فبراير الماضي، بارتفاع 45.6%، مقارنة بفبراير 2022.

«المطارات» يستحوذ على 79.6%

استحوذت المطارات على النسبة الكبرى من واردات فبراير 2023 بواقع 79.6% ، بحسب بيانات النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية.

بينما جاء في الترتيب الثاني ميناء الإسكندرية، حيث استحوذ على 3.3% من إجمالي قيمة الواردات، تلاه "السويس" بمعدل تغير قدره 279.5% ارتفاعًا عن عوائد فبراير 2022.

وحققت عوائد ميناء دمياط 0.6%، في فبراير الماضي، من إجمالي واردات الموانئ المصرية، بينما سجل ميناء بورسعيد 0.1% فقط.

وكشفت النشرة الإحصائية أن القصير وموانئ البحر الأحمر بلغت وارداتها، لشهر فبراير 2023، حوالي 2.2 ألف دولار، بارتفاع 55.4%، بالنسبة إلى فبراير 2022.

وسجل ميناء سفاجا 192 ألف دولار من عوائد واردات فبراير 2023، بينما سجل 850 ألف دولار في فبراير الذي يسبقه، بإنخفاض قدره 77.4%.

وبلغت واردات

نويبع 18 ألف دولار في فبراير 2023، ولم تسجل شيئًا خلال نفس الشهر للعام الذي يسبقه.

وأوضحت النشرة أن إجمالي واردات باقي الموانئ المصرية بلغت 42 مليون دولار، في فبراير الماضي، بارتفاع قدره 12.2% مقارنة بشهر فبراير 2022.

واردات بحوالي 7 مليارات خلال يناير 2023

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت نشرة الجهاز المركزي الخاصة بالتجارة الخارجية، أن إجمالي قيمة واردات

المصرية في يناير الماضي سجلت حوالي 7 مليارات و86.5 مليون دولار.

يُشار إلى انخفاض واردات فبراير 2023 بنسبة 21.8%، مقارنة بشهر يناير الذي يسبقه، بينما سجل الأخير انخفاضًا قدره 19.7%، مقارنة بواردات يناير 2022 التي سجلت 8.83 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن المطارات المصرية استحوذت على 83.6% من إجمالي قيمة واردات مصر خلال يناير الماضي، مسجلة 5.93 مليار دولار.

ونلاحظ أن واردات "المطارات" انخفضت بنسبة 23.2% في يناير 2023، مقارنة بنظيرتها في الشهر نفسه من العام الذي يسبقه، والذي سجل 7.720 مليار دولار من الواردات.

ميناء السويس في المرتبة الثانية

واردات ميناء السويس من إجمالي الموانئ المصرية

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية أن ميناء السويس يستحوذ على 13.1% من إجمالي الواردات عبر

خلال يناير 2023، محقق بذلك المركز الثاني.

وجاءت واردات المطارات في المرتبة الأولى بواقع 83.6% من إجمالي الواردات، يليه السويس ثم الإسكندرية، حيث بلغ عوائد ميناء السويس 2.5% من الإجمالي خلال يناير الماضي.

وبلغت نسبة

دمياط 0.2% من إجمالي العوائد الخاصة بواردات يناير 2023 ، بينما سجل "بورسعيد" 0.1% من إجمالي واردات بقية الموانئ.