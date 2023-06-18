واردات «الموانئ المصرية» تسجل انخفاضا كبيرا خلال مارس الماضي (جراف)

سجلت واردات مصر عن طريق الموانئ انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي عوائد مارس الماضي من الموانئ 5.71 مليار دولار ، بينما قُدّرت نظيرتها في 2022 بـ 9.75 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي.

كشفت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، المصدرة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال أبريل الماضي، أن إجمالي واردات الموانئ المصرية انخفض بنسبة 34.7% في فبراير 2023، مقارنة بنفس الشهر للعام الذي يسبقه.

توزعت عوائد الواردات الخاصة بالموانئ المصرية، خلال مارس، على العديد من الموانئ، على رأسها الأسكندرية بواقع 1 مليار و 632 مليون دولار.

وكشفت النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية أن عوائد واردات السويس في مارس 2023 ارتفعت بنسبة 348.5% ، مقارنة بمثيلتها في مارس 2022، والتي سجلت 249.5 مليون دولار.

وسجل ميناء الدخيلة ثالث أكبر عوائد من واردات مارس 2023، بواقع 791.5 مليون دولار، محققة بذلك ارتفاعًا كبير جدًا قدره 10269.1%، مقارنة بواردات مارس 2022.

وبلغت عوائد ميناء دمياط من واردات مارس الماضي 726.2 مليون دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 6607.9%، مقارنة بعوائد نفس الشهر من عام 2022، حيث قُدّرت العوائد الدولارية لواردات دمياط 10.8 مليون دولار.

جدير بالذكر أن من الموانئ التي حققت ارتفاعًا في وارداتها، خلال مارس الماضي، مقارنة بمثيله لعام 2022، القصير وموانئ البحر الأحمر ، بينما انخفضت عوائد المطارات بنسبة 91.7% مقارنة بمارس 2022 الذي بلغ 8.23 مليار دولار.

«الإسكندرية» يستحوذ على 28.6%

ميناء الإسكندرية

استحوذ ميناء الإسكندرية على النسبة الكبرى من واردات مارس 2023 بواقع 28.6% ، بحسب بيانات النشرة الإحصائية للتجارة الخارجية، على الرغم أنه سجل 11.2% من إجمالي عوائد واردات الموانئ المصرية خلال مارس 2022.

وجاء في الترتيب الثاني ميناء السويس، حيث استحوذ على 19.6% من إجمالي قيمة الواردات، تلاه "الدخيلة" بنسبة 13.9% من إجمالي عوائد الموانئ.

وحققت عوائد ميناء دمياط 12.7% خلال مارس الماضي، من إجمالي واردات الموانئ المصرية، بينما سجل المطارات 11.9%، ومثل ميناء بورسعيد 7.1% من الإجمالي.

وكشفت النشرة الإحصائية أن القصير وموانئ البحر الأحمر بلغت وارداتها، لشهر مارس 2023، حوالي 3.4% من إجمالي عوائد الموانئ المصرية.

وسجل ميناء سفاجا 106.4 مليون دولار من عوائد واردات مارس 2023، بينما سجل 679 ألف دولار في مارس الذي يسبقه، بارتفاع 15564.5% ، ويمثلا 1.9% من الإجمالي.

ومثلت واردات ميناء نويبع 0.2% من إجمالي عوائد الموانئ المصرية في مارس 2023، ولم تسجل شيئًا خلال نفس الشهر للعام الذي يسبقه.

واردات بحوالي 13.31 مليارات خلال يناير 2023

كشفت نشرة الجهاز المركزي الخاصة بالتجارة الخارجية، أن إجمالي قيمة

في يناير الماضي سجلت حوالي 13 مليار و 314 مليون دولار.

يُشار إلى انخفاض واردات مارس 2023 بنسبة 26%، مقارنة بشهر يناير الذي يسبقه حيث بلغ الأخير 17.99 مليار دولار في يناير عام 2022.

وأوضحت النشرة أن

ميناء السويس في المرتبة الأولى

المصرية استحوذت على 10.3% من إجمالي قيمة واردات مصر خلال يناير الماضي، مسجلة 1.37 مليار دولار.

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية أن

السويس يستحوذ على 27.2% من إجمالي الواردات عبر الموانئ المصرية خلال يناير 2023، محقق بذلك المركز الأول.

وجاءت واردات

في المرتبة الثانية بنسبة 22.4% من إجمالي الواردات، يليه الدخيلة ثم دمياط، حيث بلغ عوائد ميناء الدخيلة 15.6% و الآخر 11.6%.

وبلغت نسبة ميناء المطارات 10.3% من إجمالي العوائد الخاصة بواردات يناير 2023 ، بينما سجل "بورسعيد" 7.3 من إجمالي واردات باقي الموانئ.