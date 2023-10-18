واردات المركبات ومكوناتها تسجل 279.5 مليون دولار

سجلت واردات مصر من السيارات ومكوناتها بقيمة بلغت 279 مليونا و557 ألف دولار خلال يوليو الماضى.

وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، حجم واردات سيارات الركوب بمختلف فئاتها لتبلغ نحو 5 آلاف و102 مركبة بقيمة 216.7 مليون دولار.

وبلغت إجمالى واردات السيارات التجارية «نقل البضائع» نحو 541 مركبة بقيمة 18.6 مليون دولار، بينما قدرت مركبات النقل العام التى تم استيرادها نحو 714 وحدة بقيمة مليون و978 ألف دولار.

وقدرت قيمة واردات أجزاء ومكونات إنتاج «الهياكل والشاسيهات» بنحو 42 مليون و261 ألف دولار.

وفى سياق متصل، قال شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، إن أغلب العمليات الاستيرادية التى قام بها معظم الوكلاء والمستوردون تمت من خلال آلية المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات الواردة بنظام «الشخصى» بغرض تفادى القيود على العمليات «التجارى».

وأضاف أنه رغم قيام الوكلاء والمستوردين بجلب طرازاتهم من خلال المناطق الحرة، إلا أن الكميات الواردة ضعيفة بسبب صعوبة إجراءات تنفيذ الاستيراد عبر المناطق الحرة والتى تتطلب إلزام المستهلكين والتجار بسداد قيمة المركبات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عبر الموانئ.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ فى حركة مبيعات السيارات وتراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات الجديدة، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة نسب الفائدة على عمليات الاقتراض، الأمر الذى انعكس سلبًا على الملاءة المالية للمواطنين وضعف قدراتهم الشرائية.

وتوقع انكماش واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها بنهاية العام الحالى، خاصة مع استمرار أزمات القطاع التى تتمثل فى تشديد الضوابط والقيود على الاستيراد التجارية ونقص الكميات الموردة والمعروضة محليًا، مضيفًا أن حجم الطلب على شراء السيارات الجديدة من قبل المستهلكين شهد تراجعًا كبيرًا بنسب تصل إلى %70 جراء ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سوق السيارات فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بنسبة %65.5 لتسجل 51 ألفًا و167 مركبة، مقابل 148 ألفًا و461 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %65 لتصل إلى 38 ألفًا و30 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 110 آلاف و212 مركبة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %55.7 إلى 5 آلاف و43 مركبة، مقابل 11 ألفًا و395 وحدة.

وتراجعت مبيعات «الشاحنات» بنسبة %70 لتصل إلى 8 آلاف و94 وحدة، مقارنة بنحو 26 ألفًا و854 مركبة.

فى سياق آخر، كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بقيمة بلغت 2 مليون و433 ألف دولار خلال يوليو الماضى.

واستوردت 6 دول هى «السعودية، وليبيا، والمغرب، والكويت، والصين، وموريتانيا» نحو 28 مركبة بقيمة مليون و869 ألف دولار خلال الشهر ذاته.

وتصدرت موريتانيا قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات من مصر بقيمة بلغت 1.4 مليون دولار بإجمالى 8 أتوبيسات، تبعتها «ليبيا» ثانيًا بنحو 350 ألف دولار بنحو 10 مركبات.

وجاءت «الصين» فى المرتبة الثالثة بنحو 47.8 ألف دولار بواقع مركبة واحدة، أعقبتها «السعودية» رابعًا بـ28.4 ألف دولار بنحو 4 مركبات، ثم «الكويت» خامسًا بـ6000 دولار بإجمالى 4 وحدات.

وظهرت «المغرب» فى المركز السادس بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال يوليو الماضى، بقيمة 4000 دولار بإجمالى مركبة واحدة.